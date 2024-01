Newyorške borze uvodoma z rastjo

New York, 24. januarja - Tečaji na newyorških borzah se na začetku današnjega trgovanja gibljejo nad izhodišči, k čemur je pripomogla rast tehnoloških indeksov, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Vlagatelji so pozdravili dobre četrtletne rezultate ponudnika pretočnih vsebin Netflix, ki je v zadnjem četrtletju 2023 dodal 13 milijonov naročnikov in povečal dobiček.