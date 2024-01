Maribor, 24. januarja - Od 12. januarja pogrešajo 51-letnega Draga Slačka iz Maribora, ki so ga nazadnje videli tega dne okoli 19. ure. Visok je 175 centimetrov, ima kratke lase in brke. Ob odhodu z doma je bil oblečen v spodnji del trenirke modre barve z belo črto ob strani in črno jakno, obut pa v športne copate, so sporočili s Policijske uprave Maribor.