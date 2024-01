Janković: Nisem storil nič nezakonitega

Ljubljana, 24. januarja - Župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković se je na današnji novinarski konferenci odzval na torkove hišne preiskave, ki so jih kriminalisti med drugim izvajali na občini in pri njem doma. Zatrdil je, da ni storil nič nezakonitega. Poudarja, da sam ni predmet preiskave, v njej se je znašel, ker so ga omenjali drugi preiskovanci.