Zdravstveni inšpektorat v povezavi s stavko zdravnikov doslej prejel deset prijav

Ljubljana, 24. januarja - Zdravstveni inšpektorat je v povezavi s stavko zdravnikov doslej prejel deset prijav, nanašale so se na odpoved terminov obravnav, nedosegljivost ambulant za naročanje in zaključevanje bolniških staležev, je dejala Andreja Mojškrc z inšpektorata. Poleg tega so po njenih besedah ta teden začeli izvajati nadzor pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti.