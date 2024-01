Pretekla življenja lani najbolj gledan film v Kinodvoru

Ljubljana, 27. januarja - Film Celine Song Pretekla življenja je bil lani najbolj gledan film ljubljanskega Kinodvora. Zabeležili so kar 3873 gledalcev. Sledi Tar Todda Fielda s skoraj 3700 gledalci. Filme Po soncu, Oppenheimer, Milosti polni in Trikotnik žalosti pa si je ogledalo več kot 2500 gledalcev, so sporočili iz Kinodvora.