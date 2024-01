V Kopru predstavili vlogo stičišča SRC-EDIH pri digitalni preobrazbi

Koper, 24. januarja - V Kopru so danes predstavili priložnosti, ki jih nudi Evropsko digitalno inovacijsko stičišče SRC-EDIH. Podjetjem in javnim organizacijam pomaga pri ocenjevanju trenutne digitalne zrelosti, z nasveti za izboljšave in pri pridobivanju sredstev. Ob vodilnem partnerju, Razvojnem centru Novo mesto, ima pomembno vlogo tudi Univerza na Primorskem.