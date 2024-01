Konec tedna v znamenju slepega reševanja Rubikove kocke

Ljubljana, 27. januarja - Rubik klub Slovenija in Lisztov inštitut danes in v nedeljo v Ljubljani organizirata mednarodno tekmovanje v reševanju Rubikove kocke Ljubljana Blind Open 2024. Na tekmovanju bodo sodelovali predvsem izkušeni tekmovalci, saj bodo v ospredju discipline slepega reševanja Rubikove kocke, so zapisali na spletni strani tekmovanja.