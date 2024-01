Celjsko višje sodišče za Rajevića potrdilo prvostopenjsko sodbo

Celje, 24. januarja - Celjsko višje sodišče je pritožbo Ivana Rajevića zoper junijsko obsodilno sodbo Okrožnega sodišča v Celju, ki ga je spoznalo krivega poskusa umora sedem let starejše nekdanje partnerke, zavrnilo kot neutemeljeno. Višji sodniki so tako sodbo sodišča prve stopnje v celoti potrdili, so za STA danes povedali na višjem sodišču.