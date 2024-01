Ljubljanska borza: SBI TOP dopoldne v plusu

Ljubljana, 24. januarja - Indeks SBI TOP je v dopoldanskem delu trgovanja na Ljubljanski borzi pridobil 0,88 odstotka. Nad gladino so ga potisnile predvsem delnice Petrola, ki je danes objavil načrte letošnjega poslovanja. Računajo na skoraj 160 milijonov evrov čistega dobička. Največ prometa so medtem vlagatelji doslej opravili z delnicami NLB, ki pa so zdrsnile v minus.