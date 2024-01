V newyorškem Muzeju Brooklyn maja na ogled fotografije Paula McCartneyja

New York, 25. januarja - V newyorškem Muzeju Brooklyn za maj napovedujejo razstavo Fotografije Paula McCartneyja iz let 1963-64: Oči nevihte. Združila bo 250 fotografij iz začetnega obdobja skupine The Beatles, ki jih je posnel nekdanji član skupine Paul McCartney. Razstava, ki je bila že na ogled v Londonu, dokumentira prvo turnejo Beatlov po ZDA in njihov vzpon.