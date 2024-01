Zaprt razpis za odpravljanje zaraščanja kmetijskih zemljišč

Ljubljana, 24. januarja - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je opolnoči zaprlo prvi javni razpis za ukrep odpravljanja zaraščanja na kmetijskih zemljiščih. V okviru razpisa, ki je bil objavljen 15. decembra, je bilo na voljo do 500.000 evrov nepovratnih sredstev, so danes pojasnili na ministrstvu.