Anže Lanišek zaradi poškodbe kolena vsaj dva meseca brez tekmovanj

Ljubljana, 24. januarja - Iz tabora slovenskih smučarjev skakalcev je prišla slaba novica. Najboljši slovenski skakalec zadnjih let Anže Lanišek si je v torek na treningu v Planici poškodoval koleno in bo moral nekaj časa počivati. Operacije sicer ne bo potreboval, bo pa moral izpustiti večino tekmovanj do konca sezone.