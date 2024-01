Glasbenonarodopisni inštitut z okroglo mizo za uvod v praznovanje 90-letnice

Ljubljana, 24. januarja - Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU v letošnjem letu beleži 90 let, odkar se je pod vodstvom Franceta Marolta začelo sistematično zbiranje, raziskovanje in objavljanje gradiva o ljudskih pesmih, glasbi in plesu. Za uvod v celoletno praznovanje so danes pripravili okroglo mizo, na kateri se bodo sprehodili skozi čas in delo inštituta.