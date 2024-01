Vlak v Kranju oplazil moškega, železniški promet eno uro oviran

Kranj, 24. januarja - Blizu železniške postaje Kranj je po prvih podatkih policije nekaj pred 7. uro potniški vlak, ki je peljal iz Ljubljane proti Jesenicam, oplazil moškega, ki je hodil ob tirih. Moški je lažje poškodovan in so ga po nudenju prve pomoči odpeljali v bolnišnico, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Železniški promet je bil oviran do 8. ure.