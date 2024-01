Pregled - šport, 23. 1. (torek)

Ljubljana, 23. januarja - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v torek, 23. januarja.

HALLE - Slovenska moška rokometna reprezentanca je v zadnjem krogu drugega dela evropskega prvenstva premagala Dansko z 28:25 (17:14) in osvojila končno tretje mesto v skupini 2. S tem so si varovanci selektorja Uroša Zormana zagotovili nastop v Kölnu, kjer bodo igrali za končno peto mesto. Tekma za peto mesto bo na sporedu 26. januarja ob 15. uri v Kölnu, tekmec pa bo tretjeuvrščena reprezentanca skupine 1, kjer se sicer za polfinalno vstopnico borijo še Nemčija (5 točk), Avstrija in Madžarska (4 točke). Prva je že Francija, ki si je z osmimi točkami zagotovila polfinale proti Švedski.

SCHLADMING - Švicar Marco Odermatt je zmagovalec veleslaloma za svetovni pokal alpskih smučarjih v Schladmingu. Odermatt je za karierno 32. zmago uprizoril sanjski finale, potem ko je bil po prvi vožnji 11. Žan Kranjec se je še tretjič v sezoni s tretjim mestom pognal na oder za zmagovalce, potem ko je bil tudi decembra dvakrat tretji v Alta Badii. Tudi vodilni po prvi vožnji Avstrijec Manuel Feller ni premagal Odermatta, ki je slavil z minimalno prednostjo pet stotink sekunde. Zaostanek Kranjca na tretjem mestu je znašal 29 stotink sekunde.

LJUBLJANA - Slovenska alpska smučarka Meta Hrovat je danes na družbenih omrežjih objavila zapis, s katerim je naznanila zaključek svoje športni poti, so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije. Oktobra 2022 je Hrovat nepričakovano naznanila konec tekmovalne poti, nato pa je aprila lani prekinila športno upokojitev, se vrnila v tekmovalni pogon in znova postala del slovenske ženske reprezentance za svetovni pokal. Vseeno pa tudi letos ni začela sezone, zdaj pa je naznanila, da ponovno odhaja v tekmovalni pokoj.

BRDO PRI KRANJU - Najboljši športniki leta 2023 med invalidi so gluha atletinja Leja Glojnarič, strelec Franček Gorazd Tiršek in ženska reprezentanca v odbojki sede. Priznanja za preteklo leto so pri krovni organizaciji, Zvezi za šport invalidov - Paralimpijskem komiteju Slovenije, podelili danes na Brdu pri Kranju.

MELBOURNE - Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković in Američanka Coco Gauff sta se prva uvrstila v polfinale uvodnega turnirja za grand slam, odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu. V uvodnem četrtfinalnem dvoboju v ženski konkurenci je Gauff ugnala Ukrajinko Marto Kostjuk. Đoković je bil nato boljši od Američana Taylorja Fritza. V polfinalu bo igral s četrtim nosilcem, Italijanom Jannikom Sinnerjem, ki je s 6:4, 7:6 (5), 6:3 odpravil petopostavljenega Rusa Andreja Rubljova. Gauff v polfinalu čaka druga nosilka iz Belorusije Arina Sabalenka.

DALLAS - Ekipa Mavericks je v severnoameriški košarkarski ligi NBA izgubila proti trenutno najboljšemu moštvu v ligi, v Dallasu je Boston Celtics slavil s 119:110. Slovenski zvezdnik Luka Dončić je za gostitelje dosegel 64. trojni dvojček v karieri, 33 točk (met 12:30), 18 skokov in 13 podaj, Kyrie Irving je dodal 23 točk. Na drugi strani je 38 točk prispeval Jayson Tatum, 35 pa Jaylen Brown.

LOS ANGELES - Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL na domačem ledu po izvajanju kazenskih strelov izgubili proti zadnjeuvrščeni ekipi lige San Jose Sharks s 3:4. Slovenski zvezdnik in kapetan kraljev Anže Kopitar se v 23:27 minute na ledu ni vpisal med strelce ali podajalce.

GANGVON - Četrti tekmovalni dan na mladinskih olimpijskih igrah v Gangwonu v Južni Koreji je prinesel tretje odličje slovenski reprezentanci. Za veliko presenečenje in prvo srebro po dveh zlatih medaljah je poskrbela biatlonka Ela Sever. Prehitela jo je le Italijanka Carlotta Gautero.