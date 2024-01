Danci, Švedi in Slovenci iz Hamburga v Köln

Hamburg, 23. januarja - Danski in švedski rokometaši so si že pred zadnjima tekmama v drugem delu izborili polfinalni nastop na evropskem prvenstvu v Nemčiji. Zadnjo vozovnico za Köln, ki bo konec tega tedna gostil najbolj prestižne tekme na letošnjem turnirju, pa so po remiju Portugalcev in Nizozemcev v Hamburgu osvojili Slovenci po odmevni zmagi nad Danci.