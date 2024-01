Glojnarič, Tiršek in odbojkarice športniki leta 2023 med invalidi

pripravil Tomaž Bregar

Brdo pri Kranju, 23. januarja - Najboljši športniki leta 2023 med invalidi so gluha atletinja Leja Glojnarič, strelec Franček Gorazd Tiršek in ženska reprezentanca v odbojki sede. Priznanja za preteklo leto so pri krovni organizaciji, Zvezi za šport invalidov - Paralimpijskem komiteju Slovenije podelili danes na Brdu pri Kranju.