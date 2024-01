Danes na Kulmu prvo dejanje SP v poletih, Slovenci v boj brez Laniška

Bad Mitterndorf, 25. januarja - Z uradnim treningom in s kvalifikacijami (14.00) se na letalnici na Kulmu v Avstriji začenja prvo dejanje svetovnega prvenstva v smučarskih poletih. Slovenska ekipa je tik pred zdajci ostala brez najboljšega v svetovnem pokalu Anžeta Laniška, ki se je poškodoval. V ekipi za SP so tako Peter Prevc, Lovro Kos, Timi Zajc, Domen Prevc in Žiga Jelar.