Arčon obljubil pomoč slovensko-argentinski šoli v Mendozi

Minister brez resorja za Slovence v zamejstvu in po svetu Arčon je pojasnil, da njegov urad redno financira delovanje leta 2011 ustanovljene šole. Kot je poudaril, gre za zasebno šolo s španskim učnim jezikom, ki vpisuje otroke od vrtca do srednje šole, in ima med predmeti v učnem načrtu tudi predmet Slovenska kultura.

Približno tretjino učencev in četrtino zaposlenih na šoli predstavljajo potomci slovenskih izseljencev, je dodal. Šola se financira iz donacij in šolnin, edini javnofinančni vir so sredstva iz Slovenije, zagotovljena s strani urada za Slovence v zamejstvu in tujini.

Urad je bil pred kratkim seznanjen z razmišljanjem o zaprtju šole, ki se je oktobra lani nanj obrnila s prošnjo za dodatna sredstva, ki so bila odobrena. Kot je sporočil urad, iz prošnje takrat ni izhajalo, da so razmere tako kritične, da šoli grozi zaprtje.

Ustanova je tako v letu 2023 prejela 11.000 evrov, kar je skoraj enkrat več kot v letu 2022, ko je bil znesek sofinanciranja 6.000 evrov. Že obseg financiranja v letu 2022 presega sredstva, ki jih urad v povprečju namenja sobotnim šolam v Argentini.

Z namenom, da se temeljiteje seznani z razmerami v kolegiju, je minister Arčon v četrtek opravil sestanek z vodstvom šole. Danes je pozdravil akcijo zbiranja donacij za šolo, ki jo je ta mesec sprožila Slovenska Karitas in poudaril, da tudi urad vsekakor te ustanove ne bo pustil na cedilu. Po potrebi bo Slovenija pomagala tudi z interventnimi sredstvi, da zberejo 50.000 evrov, kolikor naj bi jih kolegij potreboval za delovanje.

Razmere sta poslancem danes predstavila tudi gosta iz Argentine, predstavnik kolegija Jože Šmon in Mariana Poznič iz društva Zedinjena Slovenija, ki sta prek video povezave opozorila na gospodarsko in finančno krizo v Argentini.

Vsi prisotni poslanci so tudi v sklepu predlagali vladi, da najde rešitev za nadaljnje delovanje kolegija Anton Martin Slomšek. Ob vzdržanosti koalicijskih poslancev, češ da vlada predlagana sklepa že uresničuje, pa so poslanci podprli tudi predloga SDS, naj si Slovenija še naprej prizadeva za znanje slovenskega jezika v zamejstvu in po svetu ter naj takšne programe podkrepi tako finančno kot strokovno.