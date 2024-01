Zaključena gradnja kanalizacije v Slovenji vasi, Hajdošah in Skorbi

Hajdina, 23. januarja - Občina Hajdina je zaključila z gradnjo kanalizacijskega sistema v sklopu evropsko sofinanciranega projekta odvajanja in čiščenja odpadne vode v porečju Drave. Gre za eno večjih naložb v zadnjih letih, s katero so začeli pred dvema letoma, njena vrednost pa je dober milijon evrov. Na sistem so priključili 336 občanov ter 43 še nezazidanih parcel.