Komisija DZ pozvala k spodbudi gospodarskega sodelovanja na narodnostno mešanih območij

Ljubljana, 23. januarja - Komisija DZ za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu je vlado danes soglasno pozvala, naj še nadalje spodbuja sodelovanje pri gospodarskem in družbenem razvoju na obeh straneh slovensko-madžarske in slovensko-italijanske meje. Vlado je pozvala, naj še posebej preuči možnosti za sklenitev sporazuma, ki bi urejal to področje v odnosih z Italijo.