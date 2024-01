Od Gleja do Cukrarne mednarodni festival performansa Neskončna sedanjost

Ljubljana, 24. januarja - V Ljubljani bo v naslednjih dnevih potekal nov festival Neskončna sedanjost. Pripravili so ga v Gledališču Glej kot mednarodni festival performansa in drugih izvedbenih praks, ki bo od danes do petka zavzel dve prizorišči, poleg gledališča še Cukrarno. Na sporedu je deset izvedb.