Umrla nemška književnica Elke Erb

Berlin, 23. januarja - Umrla je nemška književnica in Büchnerjeva nagrajenka Elke Erb. Stara je bila 85 let. Kot so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočili iz nemške založbe Suhrkamp, je pesnica, pisateljica, prevajalka, literarna kritičarka in esejistka umrla v ponedeljek zvečer v Berlinu, kjer je nazadnje tudi živela.