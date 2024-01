Lani v Sloveniji sedem umorov in šest ubojev

Ljubljana, 27. januarja - Število najhujših kaznivih dejanj zoper življenje in telo v Sloveniji iz leta v leto niha. Lani je policija obravnavala 29 tovrstnih dejanj, od tega sedem umorov, šest ubojev, tri poskuse umora in 13 poskusov ubojev, kar je skupaj enajst manj kot v letu 2022. Največ umorov in ubojev je obravnavala ljubljanska policijska uprava.