Vreme: Pretežno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo

Ljubljana, 23. januarja - Danes bo pretežno jasno, občasno bo nekaj spremenljive oblačnosti. Sprva bo po nižinah nekaj megle. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 9, na Primorskem okoli 12 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo bo zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo po nižinah nekaj megle. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do -1, ob morju 2, najvišje dnevne od 4 do 13 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek zjutraj bo možna kakšna kaplja dežja, v četrtek dopoldne se bo razjasnilo. V petek bo deloma jasno z nekaj megle po nižinah.

Vremenska slika: Po prehodu oslabljene hladne fronte, se nad Sredozemljem, Alpami in severnim Balkanom znova krepi območje visokega zračnega tlaka. V višinah bo nad nami zapihal severozahodni veter.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo sprva v krajih vzhodno od nas še precej oblačno, čez dan pa se bo povsod razjasnilo. Nekaj več oblačnosti bo občasno v krajih severno od nas, kjer ni izključena kakšna ploha. V sredo bo zmerno do pretežno oblačno in suho vreme.

Biovreme: Danes in v sredo bo vpliv vremena na počutje večinoma ugoden.