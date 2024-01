Singapur, 23. januarja - Cene nafte so se danes zvišale, razlog pa so geopolitične napetosti. ZDA in Združeno kraljestvo so skupaj z zaveznicami izvedli nove napade na položaje jemenskih upornikov hutijev, potem ko so ti napadli tovorne ladje v Rdečem morju, poroča nemška tiskovna agencija dpa.