Francoski rokometaši naslednji polfinalisti EP

Köln, 22. januarja - Rokometaši Francije so se na evropskem prvenstvu v Nemčiji uvrstili v polfinale. V tretji tekmi drugega dela prvenstva so s 33:28 premagali Avstrijo, ki jo kot selektor vodi Slovenec Aleš Pajovič. Na preostalih današnjih tekmah skupine 1 so Islandci premagali Hrvate s 35:30, domačini Nemci pa so bili boljši od Madžarov s 35:28.