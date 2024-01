Ob 20. obletnici smrti Rudija Šelige izšla knjiga Ohranjeni spomin

Ljubljana, 22. januarja - Ob 20. obletnici smrti pisatelja Rudija Šelige so na Društvu slovenskih pisateljev predstavili knjigo njegovih izbranih novel Ohranjeni spomin. Novele so nastale med letoma 1966 in 1997, njihov izbor je za knjigo, ki je izšla pri založbi Beletrina, opravil literarni zgodovinar Aleksander Zorn, ki je prispeval tudi spremno besedo.