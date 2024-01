Vlak iz Ljubljane do Sežane za pet ur obstal na mostu

Ljubljana, 22. januarja - V nedeljo se je vlak iz Ljubljane do Sežane zaradi okvare zavor ustavil na mostu med Borovnico in Logatcem, uslužbenci Slovenskih železnic pa so potrebovali pet ur, da so vlak prepeljali do Logatca. Potniki so čakali na mrazu, saj jih niso mogli prestaviti na drug prevoz, informacij o tem, kaj se dogaja, pa niso dobili, poročajo mediji.