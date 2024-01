UKC Ljubljana podpisal pogodbo za dograditev klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja

Ljubljana, 22. januarja - Ministrstvo za zdravje, Urad RS za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu, je s podjetjem Kolektor Koling in uporabnikom Univerzitetnim kliničnim centrom (UKC) Ljubljana podpisalo pogodbo za prvo fazo dograditve klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja, so sporočili z ministrstva. Vrednost investicije je 95,5 milijona evrov z DDV.