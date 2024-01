Snežne razmere v visokogorju

Ljubljana, 22. januarja - Nevarnost snežnih plazov je zmerna, 2. stopnje. Sneg se sprijema, seseda. Pod 2000 metri se je na izrazitih prisojah sneg čez dan že ojužil in nato ponoči pomrznil, nastala je osrenica, ki še ne drži teže smučarja in pešca, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V visokogorju je sneg ostal suh, na površini je ponekod zbit zaradi vetra. Danes je zapihal okrepljen zahodnik, vetrovno bo do konca tedna. V gorah bo ostalo precej toplo za ta čas. Sneg se bo na prisojah ojužil, posebej v hribovjih in sredogorju se lahko predvsem na strmih travnatih pobočjih prožijo plazovi mokrega snega.

V soboto je bilo mrzlo in vetrovno, nastalo je nekaj manjših snežnih zametov v bližini grebenov. V nedeljo se je ogrelo, na prisojah pod 2000 metrov je nastala osrenica. Sneg se sprijema in se ob tem seseda. Rahel nesprijet sneg je ostal predvsem v visokogorju, v senčnih legah in v zavetju gozdov. Snežna odeja se je nekoliko stabilizirala.

V noči na torek nas bo dosegla oslabljena hladna fronta. Nekoliko se bo ohladilo, zapihal bo okrepljen severozahodnik. V torek čez dan bo sončno, zvečer pa se bo spet pooblačilo. V sredo bo precej oblačno in vetrovno, popoldne pa se bo razjasnilo in se spet ogrelo - še topleje bo kot danes.

Snežna odeja se bo še naprej stabilizirala razen na prisojah, kjer bo predvsem v sredo popoldne bolj labilna. Tam se lahko predvsem na strmih travnatih pobočjih sproži plaz mokrega snega. V visokogorju še naprej glavno grožnjo predstavljajo območja napihanega snega predvsem v bližini grebenov. Ob večji obremenitvi se tam lahko sproži kložast plaz.