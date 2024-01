Ljubljana, 22. januarja - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP se je v današnjem trgovanju okrepil za 0,35 odstotka in se ustavil pri 1294,71 točke. Borzni posredniki so opravili za 1,38 milijona evrov poslov, pri čemer so šle najbolj v promet delnice Krke.