Na novogoriškem gledališkem odru premiera predstave Ubesedovanje

Nova Gorica, 22. januarja - Na malem odru Slovenskega narodnega gledališča (SNG) Nova Gorica bo v sredo in četrtek na sporedu prva slovenska uprizoritev tragedije Piera Paola Pasolinija Ubesedovanje. Predstava je sodobna tragedija, vendar je v njej sedanjost že nekaj minulega in prinaša avtorjev razmislek o razrednem boju, nasilju in moči umetnosti v dobi kapitala.