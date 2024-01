Hrvaški sodniki začeli belo stavko

Zagreb, 22. januarja - Hrvaški sodniki so danes začeli desetdnevno t. i. belo stavko, ki so se ji pridružili tudi državni tožilci. Sodniki zahtevajo višje plače in trajno zakonsko regulacijo statusa sodnikov. Beli stavki se je po navedbah združenja hrvaških sodnikov (UHS) pridružilo več kot 80 odstotkov sodnikov. Resorni minister trdi, da je odziv veliko manjši.