Za konec drugega dela EP v rokometu še proti velesili Danski

Hamburg, 23. januarja - Slovenska moška rokometna reprezentanca bo v Hamburgu ob 18. uri odigrala še zadnjo tekmo drugega dela evropskega prvenstva proti Danski. Svetovni prvaki so si že zagotovili mesto v polfinalu, medtem ko Slovenci vse do konca prvega obračuna ne bodo vedeli, ali so v igri za tretje mesto v skupini.