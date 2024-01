V Kranju zaradi domnevno nevarnega predmeta izpraznili sodišče

Kranj, 22. januarja - Nekaj pred 13. uro so bili kranjski policisti obveščeni, da bi se lahko v eni izmed ustanov na območju Kranja nahajal nevaren predmet. Objekt so izpraznili, na kraju posredujejo intervencijske službe, ki bodo objekt pregledale in preverile, ali nevarnost res obstaja, so sporočili s PU Kranj. Po informacijah STA gre za sodišče.