Po ledenem koncu tedna več deset bolnikov v Ljubljani še čaka operacijo zaradi zloma

Ljubljana, 22. januarja - Na UKC Ljubljana so že v soboto in nedeljo operirali več bolnikov zaradi zlomov ob padcih zaradi vremenskih razmer, na operacijo jih čaka še zagotovo 60, je pojasnil predstojnik kliničnega oddelka za travmatologijo UKC Ljubljana Matej Cimerman. "To je bil izjemen vikend," je ocenil in dejal, da je operacijska dvorana delovala "tako rekoč 24 ur".