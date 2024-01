Letalski promet v Franciji po pandemiji dobro okreva

Pariz, 28. januarja - Letalski potniški promet v Franciji po pandemiji covida-19, ki je močno ohromila to dejavnost, dobro okreva. Pretekli mesec so zabeležili enako število potnikov kot decembra 2019, v celotnem letu 2023 pa je bilo to le še 4,5 odstotka pod predcovidno ravnjo, je objavila francoske uprava za varnost letalskega prometa DGAC.