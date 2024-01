Pirc Musar in Golob na sprejemu tujih diplomatov pohvalila solidarnost ob ujmi

Brdo pri Kranju, 22. januarja - Predsednica republike Nataša Pirc Musar in premier Robert Golob sta danes na sprejemu tujih diplomatov na Brdu pri Kranju omenila dogodke in izzive, ki so zaznamovali lansko leto. Ob tem sta med drugim pohvalila solidarnost držav s Slovenijo ob ujmi ter se zahvalila za podporo ob kandidaturi za nestalno članico Varnostnega sveta ZN.