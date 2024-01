Terraform Lab v ZDA zaprosil za zaščito pred upniki

Singapur, 22. januarja - Kripto podjetje Terraform Lab v večinski lasti južnokorejskega kripto podjetnika Doja Kwona, ki ga sumijo velike goljufije, je v ZDA sprožilo insolvenčni postopek za zaščito pred upniki. V tem času namerava poravnavati vse obveznosti do zaposlenih in do partnerjev, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.