V Tallinnu nocoj estonska premiera Fun facta Zavoda Bunker

Tallinn, 22. januarja - Slovenski kolektiv Beton Ltd, ki ga sestavljajo Primož Bezjak, Branko Jordan in Katarina Stegnar, je z estonskimi kolegi Eerom Epnerjem, Martom Kangrom in Juhanom Ulfsakom pripravil mednarodno gledališko koprodukcijo Fun fact (Zanimivo dejstvo). Po svetovni premieri v Sloveniji bo nocoj premiera Fun facta še v estonski prestolnici Tallinn.