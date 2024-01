Plaz na jugozahodu Kitajske zasul več deset ljudi

Peking, 22. januarja - Zemeljski plaz v odmaknjenem in goratem predelu jugozahodne Kitajske je danes zasul 47 ljudi, poročanje državnih medijev povzemajo tuje tiskovne agencije. Oblasti so na prizadeto območje v provinci Yunnan napotile več kot 200 reševalcev. Uradno so doslej potrdile smrt osmih ljudi.