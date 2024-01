Jokić z 42 točkami popeljal Denver do zmage v Washingtonu

Orlando, 22. januarja - Srbski košarkarski zvezdnik Nikola Jokić je bil najboljši mož na gostovanju prvakov Denver Nuggets pri Washington Wizards. Dvakratni najkoristnejši igralec lige je dosegel 42 točk, 12 skokov in osem podaj ter popeljal zlata zrna do zmage s 113:104. Vodilna ekipa lige Boston Celtics pa se je pobrala po porazu proti Denverju in zmagala v Houstonu.