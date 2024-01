Slovenci doslej na SP v poletih osvojili devet kolajn

Vikersund, 24. januarja - Slovenski smučarski skakalci so v 52 letih svetovnih prvenstev v poletih - prvo je bilo v Planici leta 1972 - skupno osvojili devet kolajn. Na zadnjem SP v Vikersundu 2022 je bil Timi Zajc srebrn, na ekipni tekmi pa so Slovenci osvojili naslov in bodo na Kulmu branili zlato. To je bila zanje tretja ekipna kolajna ter prva zlata v poletih.