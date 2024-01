Večer o podelitvi boba leta (22. 1.)

Maribor, 21. januarja - Matija Stepišnik v komentarju Pravica reči bobu bob piše o Večerovi nagradi bob leta. Uredništvo vsak dan izbere eno originalno izjavo iz vsebin, ki so jih pripravili, deseterico pa na koncu leta postavi v izložbo, da o njih glasujejo bralke in bralci. O najnovejšem bobu Bojanu Lunežniku so včeraj nekateri že na veliko razpravljali.