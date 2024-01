Nebo nad Berlinom razsvetlil asteroid

Berlin, 21. januarja - Asteroid je pri vstopu v zemeljsko atmosfero ponoči zgorel ravno nad nemško prestolnico Berlin oz. sosednjo zvezno deželo Brandenburg. Gorečo kroglo so sicer videli vse do Prage. Ostanki asteroida so predvidoma padli na tla na območju okrožja Havelland v Brandenburgu, poročajo nemški mediji.