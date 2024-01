Izidi biatlona (2)

* Izidi, 12,5 km ženske: 1. Julia Simon (Fra) 34:42,5 (1) 2, Lou Jeanmonnot (Fra) + 8,9 (0) 3. Lena Haecki Gross (Švi) 20,7 (1) 4. Vanessa Voigt (Nem) 28,6 (0) 5. Karoline Knotten (Nor) 46,4 (2) 6. Lisa Vittozzi (Ita) 49,3 (1) 7. Juni Arnekliev (Nor) 53,0 (2) 8. Gilonne Guigonnat (Fra) 55,5 (2) 9. Justine Braisaz Bouchet (Fra) 58,4 (4) 10. Amy Baserga (Švi) 1:01,6 (1) ... 14. Anamarija Lampič (Slo) 1:28,1 (6) - svetovni pokal, skupno: 1. Ingrid Landmark Tandrevold (Nor) 719 točk 2. Justine Braisaz-Bouchet (Fra) 689 3. Lisa Vittozzi (Ita) 671 4. Julia Simon (Fra) 662 5. Elvira Öberg (Šve) 602 6. Lou Jeanmonnot (Fra) 690 ... 17. Anamarija Lampič (Slo) 249 56. Polona Klemenčič (Slo) 42 77. Lena Repinc (Slo) 7