Infantino obsodil "gnusen" rasizem med tekmami v Italiji in Angliji

Zürich, 21. januarja - Predsednik Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Gianni Infantino je pozval k zelo ostrim in takojšnjim ukrepom proti ekipam in njihovim navijačem, ko so nogometni igralci izpostavljeni rasistični zlorabi, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Infantino se je odzval na zadnje "gnusne" rasistične incidente na stadionih v Italiji in Angliji.