Večerov bob leta 2023 pripadel podjetniku in vojaku Bojanu Lunežniku

Maribor, 20. januarja - Večerov bob leta 2023, ki so ga drevi podelili v mariborskem gledališču, je pripadel poklicnemu vojaku in podjetniku Bojanu Lunežniku za izjavo "V življenju sta dve možnosti: ali ste na odru in tekmujete ali pa ste pod odrom in ploskate. Treba je stopiti na oder, prenehati ploskati drugim, naj ploskajo vam. To pa dosežeš z delom in vztrajnostjo".