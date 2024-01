Desetletje po velikem žledolomu večji del škode saniran

piše Gregor Mlakar

Ljubljana, 27. januarja - Minilo bo deset let, odkar je Slovenijo prizadel obsežen žledolom, ki je povzročil veliko škodo zlasti na gozdovih, elektroenergetskem omrežju in prometni infrastrukturi. Sanacija posledic ledene ujme je bila dolga in draga, dodatno je razmere poslabšal napad podlubnikov na prizadeta drevesa. Danes je večji del večstomilijonske škode saniran.